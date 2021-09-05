У рамках кваліфікації на ЧС-2022 в групах І та J відбулися матчі 5-го туру групового етапу.

Група І

Албанія – Угорщина – 1:0

Гол: Броя, 87

Англія – Андорра – 4:0

Голи: Лінгард, 18, 78, Кейн, 72 (п), Сака, 85

Сан-Маріно – Польща – початок матчу о 21:45

Група J

Ісландія – Північна Македонія – 2:2

Голи: Б'ярнассон, 78, Гудйонсен, 84 – Велковскі, 12, Аліоскі, 54

Німеччина – Вірменія – початок матчу о 21:45

Румунія – Ліхтенштейн – початок матчу о 21:45

Збірна Англії вперше зіграла на Вемблі після поразки у фіналі Євро-2020. Зважаючи на статус суперника, Гарет Саутгейт вдався до експериментів. Зокрема Трент Александр-Арнольд зіграв у півзахисті, а у старті вийшло багато молоді. Андорра вийшла на поле з наміром виключно відбиватися – за перший тайм гості сумарно виконали лише 13 передач. Для порівняння, відразу у дев'яти польових гравців "Трьох левів" було більше.

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Тривалий час єдиним голом залишався м'яч Джессі Лінгарда, забитий на старті поєдинку. Хавбек Манчестер Юнайтед до сьогоднішнього вечора не відзначався у матчах за збірну 1 022 дні – з листопада 2018-го, коли "постраждала" Хорватія. Варто зауважити, що Лінгард відсвяткував гол у стилі Кріштіану Роналду, який нещодавно перейшов у МЮ.

Jesse Lingard hit that pic.twitter.com/ALcJoRuBdr — ESPN FC (@ESPNFC) September 5, 2021

Після години гри Гарет Саутгейт втомився чекати на другий гол, тому випустив тріо лідерів Гріліша, Маунта і Кейна. Дуже швидко це дало результат. Хавбек Челсі заробив пенальті, а форвард Тоттенхема переконливо його реалізував. Невдовзі Лінгард оформив дубль, класно пробивши з лінії штрафного. Крапку поставив Букайо Сака, замкнувши подачу після розіграшу кутового.

Албанія наприкінці гри вирвала перемогу над Угорщиною завдяки голу Броя. "Орли" відразу піднялися на друге місце групи, яку зі стовідсотковими показниками очолює Англія.

Північна Македонія доволі швидко виправдала статус фаворита матчу з Ісландією, відкривши рахунок вже на 12-й хвилині. На старті другого тайму Аліоскі подвоїв перевагу македонців, забивши свій десятий гол за збірну. Вочевидь, це розслабило команду, яка примудрилася втратити перемогу. Зауважимо, що рятівний гол за Ісландію забив Андрі Гудйонсен. Це лише другий матч за національну команду для сина Ейдура Гудйонсена – колишнього форварда Барселони, який вигравав з каталонцями Лігу чемпіонів у 2009 році.