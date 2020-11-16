Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не поспілкувався з журналістами перед останнім матчем Ліги націй проти Швейцарії.

У зв'язку з появою нових інфікованих гравців у збірній України передматчеву прес-конференцію головного тренера перенесли до готелю, де розташувалися "синьо-жовті", а також змістили на дві години.

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Захід стартував о 20:30, але ніхто так і не отримав шансу поставити питання Андрію Шевченку. У ZOOM-конференції не було звуку – українські та швейцарські журналісти не знали, що наставник головної команди країни чекає на спілкування.

Організатори, очевидно, не виявили технічні несправності, тому вирішили, що журналісти не мають запитань, і завершили прес-конференцію. А потім видалили запис з Youtube.

Нагадаємо, поєдинок Ліги націй між Україною та Швейцарією відбудеться вже завтра, 17 листопада, на стадіоні в Люцерні. Від цієї зустрічі залежить доля обох команд. Для збереження прописки в елітному дивізіоні "синьо-жовтим" потрібно не програти, або ж програти з різницею в один м'яч, забивши 2+ голи.

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