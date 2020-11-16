Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко все же пообщался с журналистами перед последним матчем Лиги наций против Швейцарии.

В связи с появлением новых инфицированных игроков в сборной Украины предматчевую пресс-конференцию главного тренера перенесли в гостиницу, где расположились "сине-желтые", а также сместили на два часа.

УАФ подтвердила коронавирус у трех футболистов сборной Украины – матч со Швейцарией под вопросом

Мероприятие стартовало в 20:30, но никто так и не получил шанса задать вопрос Андрею Шевченко. В ZOOM-конференции не было звука – украинские и швейцарские журналисты не знали, что наставник главной команды страны ждет общения. Организаторы, видимо, не обнаружили технические неполадки, поэтому решили, что журналисты не имеют вопросов, и завершили пресс-конференцию.

Уладив неисправности, работники УАФ еще раз вывели Андрея Шевченко на связь. Он ответил на несколько вопросов:

"Что касается довызванных игроков. Молодежная команда прилетела в Киев. Мы знали, что они сдали тесты, поэтому их вызвали. Чтобы иметь уверенность, что у нас не будет новых инфицированных. Они утром еще раз сдали тесты и прилетели. Они "чистые".

Настроение у команды нормальное. Мы все живем в этой ситуации, все понимаем. Если нам позволят играть, мы однозначно готовы. Паники нет. Мы придерживаемся всех норм, делаем то, что нам говорят. Ждем повторных тестов, которые мы сдали сегодня. Если придется завтра пройти еще одно тестирование – мы пройдем. Без проблем. Это нормально. Мы в распоряжении швейцарских властей.

Если у нас будет необходимое количество игроков, чтобы выйти на поле – мы будем играть. Придут результаты, посмотрим, какие игроки доступны. И уже после этого будем определяться с теми, кто будет играть. И Швейцария, и Украина заслужили остаться в дивизионе А Лиги наций. Обе команды демонстрируют хороший уровень. Нам играть с очень сильным соперником. Постараемся выложиться на полную.

Извиняюсь за технические проблемы. Надеюсь, мы сыграем завтра", – сказал Андрей Шевченко.

Напомним, поединок Лиги наций между Украиной и Швейцарией состоится уже завтра, 17 ноября, на стадионе в Люцерне. От этой встречи зависит судьба обеих команд. Для сохранения прописки в элитном дивизионе "сине-желтым" нужно не проиграть, или проиграть с разницей в один мяч, забив 2+ гола.

Швейцария – Украина: Шевченко ожидает приезда новичков и получил разрешение на необыкновенную тренировку