Наставник "синьо-жовтих" отримав одразу кілька позитивних новин перед матчем із "наті" у Лізі націй.

Місцева влада Люцерна та організатори поєдинку дозволили національній команді провести передматчеве тренування сьогодні, 16 листопада, о 19:00, інформує офіційний сайт УАФ.

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Проте на підопічних Шевченка буде чекати досить незвичне заняття – футболісти мають прибути на стадіон уже перевдягненими у тренувальну форму й зі своїми бутсами в руках, які взують перед газоном і розпочнуть розминку, а потім і передігрове заняття.

Через інфікування Різника, Макаренка та Соболя сьогодні ввечері або завтра вранці в таборі "синьо-жовтих" проведуть додаткове ПЛР-тестування. Після отримання результатів буде ухвалено остаточне рішення щодо проведення матчу. А тим часом викликані із молодіжки гравці – Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков – здали негативні тести на COVID-19 і вже незабаром приєднаються до команди Шевченка.

Зауважимо, матч між Швейцарією та Україною відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45. Перед останнім туром "синьо-жовті" випереджають опонента на 3 очки.

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