УАФ підтвердила позитивні результати тестів на коронавірус у збірників Євгена Макаренка, Дмитра Різника та Едуарда Соболя.

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Ще вчора, 15 листопада, всі результати тестування були негативними, але вранці надійшли додаткові дані від лабораторії, яка має статус офіційної для змагань УЄФА. Тести трьох вищезгаданих гравців учора мали так званий статус умовно негативних. Але після додаткового дослідження медики виявили, що зразки містять COVID-19, інформує офіційний сайт УАФ.

Наразі гравці ізольовані від команди у своїх номерах в готелі. "Синьо-жовті" очікують рішення місцевої влади щодо можливості проведення заключного матчу Ліги націй зі Швейцарією. До слова, він відбудеться завтра, 17 листопада, початок о 21:45.

Перед останнім туром команда Шевченка випереджає опонента на 3 очки. Нічия або перемога гарантують збірній України місце у лізі А, тоді як поразка може відправити в дивізіон B – доведеться враховувати особисті зустрічі або навіть різницю голів.

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