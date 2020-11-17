"Ми були готові, команда була дуже вмотивованою після останніх матчів, в хорошій формі. Ми з нетерпінням чекали цієї зустрічі.

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На жаль, зараз все змінилося, ми не можемо на це вплинути. Бажаємо гравцям і представникам збірної України, які здали позитивні тести на коронавірус, якнайшвидшого одужання. Ми всі футбольні люди і хочемо завжди перемагати на футбольному полі. На жаль, зараз у нас немає цієї можливості", – цитує керманича швейцарців офіційний сайт місцевої федерації.

Нагадаємо, що національну команду відправили на карантин у Швейцарії, а УЄФА запропонував вітчизняній асоціації замінити збірну іншою командою.

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