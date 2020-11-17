Давненько поляки не бачили розгубленого Лєвандовскі. Після безвольної поразки від Італії (0:2) найкращий гравець 2020-го зробив скандальний коментар, який може коштувати посади Бженчеку. Представники TVP Sport запитали зіркового капітана про план на гру, а той відповів промовистою мовчанкою. "Готуючись до цієї гри, ми знали, що мусимо зберігати м'яч і намагатися атакувати. Утім ми не створили жодної гольової ситуації. Майже нічого не працювало. Складно грати, коли мало що виходить. Ми навіть не пробували їм нашкодити", – говорив крізь зуби снайпер Баварії.

Ta cisza Roberta Lewandowskiego po pytaniu @JKurowski wyraża więcej niż tysiąc słów... Niewypowiedziane błaganie o radykalne zmiany #kadra2020 #ITAPOL pic.twitter.com/rLVCW8e0Qf — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 15, 2020

У неділю "біло-червоні" втратили позицію лідера групи А елітного дивізіону Ліги Націй. Кризою нашого географічно сусіда безжально скористались Італія з Нідерландами. Команда Бженчека опустилась на третю сходинку з невеликими шансами на вихід до фінальної стадії, тим паче "Кадра" завершує змагання поєдинком з потужною "Ораньє". Звісно, поляки можуть налаштуватись на останній бій і позакривати роти критикам, але проблема в іншому – Лєвандовскі більше не хоче працювати з нинішнім тренером збірної. Конфлікт між найбільшою зіркою команди і 49-річним фахівцем підтверджує директор TVP Sport Марек Школьніковскі.

"З того, що мені відомо, між ними давно пробігла чорна кішка. Роберт не збирається це терпіти. Ба більше, кілька інших дуже важливих гравців мають схожий настрій. Матч з Нідерландами вирішить майбутнє тренера", – зазначив авторитетний медійник.

Чимало тамтешніх експертів закликають президента Польського футбольного союзу Збігнева Бонека добре обдумати майбутнє наставника, мовляв з настільки паскудною атмосферою у роздягальні "Кадра" ризикує зганьбитись на Євро. Утім керівництво PZPN наразі не має єдиної позиції щодо цієї ситуації. Бонеку начебто не сподобалась поведінка Лєвандовскі, який відверто зневажив тренера головної команди країни. Схожої думки дотримується легенда краківської Вісли і збірної Польщі Каміль Косовскі. Резонансна стаття останнього у колонці на Przeglad Sportowy свідчить про те, що поведінку Роберта підтримують далеко не усі. "Капітан так не робить", – розчаровано пише Каміль.

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"У неділю ми побачили справжнє обличчя "Кадри". Раніше вистачало хороших матчів, але потрібно визнати, що інколи нам просто щастило, як проти України. Я думав, що ми граємо з іспанцями. Зуміли витиснути максимум з цього матчу – перемогли попри значно гіршу поставу. Поєдинок із східним сусідом знову продемонстрував, що ми не можемо проводити позиційні атаки, тому я б відмовився від схожої моделі ведення гри.

У середу найкращим польським гравцем став Яцек Гуральскі, але проти італійців цього було недостатньо. Команда не прогресує. Роберто Манчіні працює два роки зі збірною Італії, тому можемо порівняти, який проект дійсно розвивається... "Адзурра" вийшла другим складом, утім це не мало жодного значення, далеко не факт, що основа зіграла б краще. Серія А прогресує, місцеві виконавці не мають проблем з тактикою, яка виявилась ахіллесовою п'ятою поляків. Без хороших воротарів ситуація була б ще жахливішою.

Цього разу Лєвандовскі злився з рештою команди. Я не помітив, щоб він притримував м'яча. Не можна сказати, що Роберт грав добре, а інші – погано. Були лише захисники і воротар, решти не існувало. Його поведінка після гри, ця показова тиша, якою усі захоплюються, мені зовсім не сподобалась. Роберт навчився дипломатії, але схожі речі потрібно говорити в обличчя. Вийшло навіть гірше, ніж якби він прямо сказав тренеру, що той не розбирається у футболі. Капітан так не робить.

(...) Не варто робити ставку на молодих лише тому, що вони виступають у зарубіжних клубах і обідають з Лєвандовскі. Сподіваюся, після Італії відбудеться тотальне перезавантаження і очищення. Я не очікую, що ми зіграємо велику гру проти Нідерландів і переможемо з рахунком 4:0, але дуже хочеться побачити команду, яка битиметься пліч-о-пліч", – зазначає Косовскі, якого підтримали чимало фанів, навіть ті, хто марить відставкою Бженчека. Фактично наступний поєдинок "Кадри" підтвердить або спростує конфлікт, який очорняє репутацію першого номера Європи прямо зараз.

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