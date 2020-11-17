"Мы были готовы, команда была очень мотивированной после последних матчей, в хорошей форме. Мы с нетерпением ждали этой встречи.

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К сожалению, сейчас все изменилось, мы не можем на это повлиять. Желаем игрокам и представителям сборной Украины, сдавшим положительные тесты на коронавирус, скорейшего выздоровления. Мы все футбольные люди и всегда хотим побеждать на футбольном поле. К сожалению, в данный момент у нас нет этой возможности", – цитирует тренера швейцарцев официальный сайт местной федерации.

Напомним, что национальную команду отправили на карантин в Швейцарии, а УЕФА предложил отечественной ассоциации заменить сборную другой командой.

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