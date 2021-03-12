Спортивний арбітражний суд в Лозанні готує рішення у справі матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

CAS досі не прийняв рішення по матчу Швейцарія – Україна та продовжує розгляд апеляції, повідомляє Sport.ua.

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Очікується, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні має оголосити своє остаточне рішення вже наступного тижня.

Нагадаємо, 17 листопада через низку позитивних тестів на COVID-19 серед українських гравців швейцарська сторона заборонила проведення вирішальної гри Ліги націй, а УЄФА зарахував "синьо-жовтим" технічну поразку, що вибило команду Шевченка з елітного дивізіону турніру.

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