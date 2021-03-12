Спортивный арбитражный суд в Лозанне готовит решение по делу матча Лиги наций Швейцария – Украина.

CAS до сих пор не принял решение по матчу Швейцария – Украина и продолжает рассмотрение апелляции, сообщает Sport.ua.

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Ожидается, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне должен объявить свое окончательное решение на следующей неделе.

Напомним, 17 ноября из-за ряда положительных тестов на COVID-19 среди украинских игроков швейцарская сторона запретила проведение решающей игры Лиги наций, а УЕФА засчитал "сине-желтым" техническое поражение, что выбило команду Шевченко из элитного дивизиона турнира.

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