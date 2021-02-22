"Коронавірус вводить наше життя в абсолютно інші реалії. Ми живемо в дуже унікальний час і наше завдання – зберегти футбол.

Швейцарія – Україна: Шевченка в останній момент не внесли до переліку учасників слухання щодо технічної поразки

Андрій Миколайович Шевченко прилетів, щоб підтримати нашу позицію в цьому питанні. Він був весь час на зв'язку. Я тримав його в курсі подій, він дуже переживає. Він вважає, що буде справедливим зіграти матч.

Жеребкування – це найбільш справедливе рішення для всіх сторін. Але ми зараз про нього не розмірковуємо, адже вважаємо, що є дати для проведення такого матчу. Ми чітко хочемо з'ясувати найсильнішого на футбольному полі", – цитує Павелка сайт ТК Футбол.

До слова, слухання CAS щодо незіграного поєдинку Швейцарія – Україна відбулося 16 лютого. Рішення буде відоме орієнтовно через три тижні, згідно з чинними процедурними правилами.

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