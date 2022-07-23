Женское Евро-2022, 1/4 финала

Швеция – Бельгия – 1:0

Голы: Сембрант, 90+2

Бельгия впервые вышла в плей-офф чемпионата Европы, но отнюдь не планировала на этом останавливаться. Даже если в соперниках серебряные призерки Олимпийских игр. Швеция на правах фаворита действовала интереснее и опаснее. Даже забила гол. Правда, ассистентки Екатерины Монзуль посмотрели повтор и зафиксировали офсайд. Косоваре Асллани, которая отмечалась ассистом в каждом матче группового этапа, совсем немного замешкалась с передачей на Блэкстениус.

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Ники Эврард изрядно старалась сотворить сенсацию. Голкиперка сборной Бельгии на своих хрупких плечах дотянула надежду вплоть до компенсированного времени. В конце концов, после очередного углового от Асллани Эврард в очередной раз совершила сейв, но против добивания в упор была бессильна. Линда Сембрант вывела Швецию в полуфинал и избавила от необходимости отыграть лишние 30 минут. Дальше соперником Швеции станет сборная Англии.

Добавим, что Екатерина Монзуль, которой еще и Марина Стрелецкая помогала, отработала безупречно. Арбитрини четко разобрали все противоречивые эпизоды. А это не только отмененный гол, но и, например, претензии Швеции на пенальти.