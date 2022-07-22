Дикий фейл голкіперки у відеоогляді чвертьфіналу жіночого Євро Німеччина – Австрія – 2:0
11:41 - Читать на русском
Німеччина здолала Австрію у битві за півфінал Євро-2022. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Німкені виграли перший тайм завдяки точному удару Магуль. На 25-й хвилині Бюль хитро оминула суперницю і виконала акуратну передачу на партнерку, якій залишалось поцілити у нижній кут.
Німеччина здолала Австрію і стала другим півфіналістом жіночого Євро
По перерві австрійки повинні були зрівнювати рахунок, але фарт явно був не на їхньому боці – три удари в каркас воріт за матч! Всі надії поховала воротарка Цінсбергер, яка надто довго вовтузилася у карному майданчику і сильним ударом поцілила в Попп, від якої м'яч полетів у сітку.
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