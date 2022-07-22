Німкені виграли перший тайм завдяки точному удару Магуль. На 25-й хвилині Бюль хитро оминула суперницю і виконала акуратну передачу на партнерку, якій залишалось поцілити у нижній кут.

Німеччина здолала Австрію і стала другим півфіналістом жіночого Євро

По перерві австрійки повинні були зрівнювати рахунок, але фарт явно був не на їхньому боці – три удари в каркас воріт за матч! Всі надії поховала воротарка Цінсбергер, яка надто довго вовтузилася у карному майданчику і сильним ударом поцілила в Попп, від якої м'яч полетів у сітку.