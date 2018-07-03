Швеція – Швейцарія: анонс матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Швеція та Швейцарія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Швеція – Швейцарія

3 липня, 17:00. Санкт-Петербург, стадіон "Санкт-Петербург"

Головний арбітр: Дамір Скоміна (Словенія)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Поєдинок Швеції та Швейцарії виглядає одним із найменш статусних на стадії 1/8 фіналу чемпіонату світу. Тут немає зіркових футболістів планетарного масштабу та гучних імен, команди просто витискають максимум зі своїх можливостей. Водночас у цьому протистоянні важко виділити фаворита – обидва суперники добре організовані, однак не демонструють чогось надзвичайного.

Швеція – Швейцарія: прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2018

Швеція несподівано виграла складну групу F, де, окрім кризової Німеччини, ще були тактично підкована Мексика та непоступлива Південна Корея. Скандинави набрали 6 очок трудовим футболом, без вишуканості. Здавалося, що емоційна поразка від німців на останній хвилині другого матчу може підкосити "синьо-жовтих", однак у вирішальній грі вони розгромили мексиканців. Після цього Швеція пішла на знаковий крок – уряд вирішив перервати бойкот російського турніру та підтримати команду в плей-офф.

Підопічні Янне Андерсона добре діють в позиційній обороні, доповнюючи це гострими контрвипадами. Інтенсивність у роботі без м'яча, швидкі атаки та небезпечні стандарти принесли шведам на груповому етапі успіх. Якби наприкінці зустрічі з Німеччиною вони не втратили дух і впевненість, а спокійно, маючи на одного гравця більше, довели справу до нічиєї, до північних хлопців взагалі було б мінімум питань на цьому турнірі.

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Швейцарія красиво розпочала груповий раунд, покаравши за надмірний прагматизм Бразилію. Далі була емоційна перемога над головним конкурентом Сербією. Косоварські мігранти Джака та Шакірі вирвали 3 очки в балканців – це фактично відкрило для Швейцарії шлях у плей-офф.

"Нейтрали" мали хороші шанси зайняти перше місце у квартеті E, але в третьому турі провели непереконливу гру з андердогом групи Коста-Рікою. Той матч дещо підірвав віру в команду Владіміра Петковіча. Зважаючи на статус суперника, від швейцарців очікували впевненої перемоги. Попри це, сьогодні їм знову прогнозують гру з позиції сили. Швейцарія вестиме матч, а Швеції належить відповідати контратаками.

Статистика

– Швеція та Швейцарія зустрічалися між собою 28 разів. Статистика очних поєдинків говорить про рівність сил – 10 перемог Швеції, 11 вікторій Швейцарії та 7 нічиїх. У фінальних частинах чемпіонатів світу та Європи команди не зустрічалися.

– Швеція не виходила в 1/4 фіналу з 1994 року, а Швейцарія – з 1954 року.

– Для Швеції ця гра стане 50-ю на чемпіонатах світу.

– Швейцарія тричі вилітала на стадії 1/8 фіналу ЧС – 1994, 2006 та 2014 роки. У цих трьох матчах "червоно-білі" не забили жодного гола.

Кадри

Шведам сьогодні не допоможе півзахисник Себастьян Ларссон – він перебрав жовтих карток. Досвідчений хавбек ще й травмувався у попередньому матчі, тому для нього турнір може бути взагалі завершений. Замінить Ларссона в центрі поля, скоріш за все, Густав Свенссон – старий знайомий за виступами в Таврії.

Для Швейцарії зустріч з Коста-Рікою принесла неприємні кадрові втрати. Основні захисники Штефан Ліхтштайнер і Фабіан Шер заробили дискваліфікації, через що сьогодні Владімір Петковіч мусить обійтися без них. Таким чином, справа в обороні повинен вийти Міхаель Ланг, а в центрі партнером Аканжі стане Джуру чи Ельведі.

Орієнтовні склади

Швеція: Ольсен – Лустіг, Ліндельоф, Гранквіст, Аугустінссон – Клаессон, Свенссон, Екдаль, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Швейцарія: Зоммер – Ланг, Джуру, Аканжі, Родрігес – Бехрамі, Джака – Шакірі, Джемаїлі, Цубер – Дрміч.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2