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ЧС-2018: представники влади Швеції відвідають матч плей-офф

15:42 4 Читать на русском
ЧС-2018: представники влади Швеції відвідають матч плей-офф
Збірна Швеції / соцмережі

Представники шведської влади відвідають матч Швеція – Швейцарія після виходу скандинавів у плей-офф чемпіонату світу-2018.

Міністр закордонних справ Швеції Маргот Вільстрем повідомила, що представники влади відвідають поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Швейцарії через вихід скандинавів у плей-офф, передає Aftonbladet.se.

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Чиновниця підкреслила, що бойкот стосувався лише церемонії відкриття Мундіалю в Росії.

"Ми абсолютно послідовні в своїх рішеннях. Говорили, що бойкот стосуватиметься тільки матчу-відкриття в знак солідарності з Великобританією через справу з отруєнням Скрипаля. Бойкотували його разом з іншими країнами, проте після цього кожна країна вирішувала для себе окремо, як їй чинити.

У цій ситуації ми вирішили, що буде важливіше підтримати нашу команду. Прийняли це рішення після консультації з Данією", – сказала Вільстрем.

ЧС 20181/8 фіналу

Швеція - Швейцарія: Вівторок 03 липня 2018

Швеція
до матчу
3
дн
:
1
год
:
22
хв
Швейцарія
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Теги
Швеція Швеція ЧС 2018 Швеція - Швейцарія
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