Швеция – Швейцария: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2018

Швеція та Швейцарія зустрінуться у матчі 1/8 фіналу ЧС-2018. Анонс гри читайте на сайті "Футбол 24".

Швеция – Швейцария

3 июля, 17:00. Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Главный арбитр: Дамир Скомина (Словения)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Поединок Швеции и Швейцарии выглядит одним из наименее статусных на стадии 1/8 финала чемпионата мира. Здесь нет звездных футболистов планетарного масштаба и громких имен, команды просто выжимают максимум из своих возможностей. В то же время в этом противостоянии трудно выделить фаворита – оба соперника хорошо организованы, однако не демонстрируют ничего сверхъестественного.

Швеция – Швейцария: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Швеция неожиданно выиграла сложную группу F, где, кроме кризисной Германии, еще были тактически подкованная Мексика и неуступчивая Южная Корея. Скандинавы набрали 6 очков трудовым футболом, без изыска. Казалось, что эмоциональное поражение от немцев на последней минуте второго матча может подкосить "сине-желтых", однако в решающей игре они разгромили мексиканцев. После этого Швеция пошла на знаковый шаг – правительство решило прервать бойкот российского турнира и поддержать команду в плей-офф.

Подопечные Янне Андерсона хорошо действуют в позиционной обороне, дополняя это острыми контрвыпадами. Интенсивность в работе без мяча, быстрые атаки и опасные стандарты принесли шведам на групповом этапе успех. Если бы в конце встречи с Германией они не потеряли дух и уверенность, а спокойно, имея на одного игрока больше, довели дело до ничьей, к северным парням вообще было бы минимум вопросов на этом турнире.

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Швейцария красиво начала групповой раунд, наказав за чрезмерный прагматизм Бразилию. Далее была эмоциональная победа над главным конкурентом Сербией. Косоварские мигранты Джака и Шакири вырвали 3 очка у балканцев – это фактически открыло для Швейцарии путь в плей-офф.

"Нейтралы" имели хорошие шансы занять первое место в квартете E, но в третьем туре провели неубедительную игру с андердогом группы Коста-Рикой. Тот матч несколько подорвал веру в команду Владимира Петковича. Учитывая статус соперника, от швейцарцев ожидали уверенной победы. Несмотря на это, сегодня им снова прогнозируют игру с позиции силы. Швейцария будет вести матч, а в Швеции предстоит отвечать контратаками.

Статистика

– Швеция и Швейцария встречались между собой 28 раз. Статистика очных поединков говорит о равенстве сил – 10 побед Швеции, 11 викторий Швейцарии и 7 ничьих. В финальных частях чемпионатов мира и Европы команды не встречались.

– Швеция не выходила в 1/4 финала с 1994 года, а Швейцария – с 1954 года.

– Для Швеции эта игра станет 50-й на чемпионатах мира.

– Швейцария трижды вылетала на стадии 1/8 финала ЧМ – 1994, 2006 и 2014 годы. В этих трех матчах "красно-белые" не забили ни одного гола.

Кадры

Шведам сегодня не поможет полузащитник Себастьян Ларссон - он перебрал желтых карточек. Опытный хавбек еще и травмировался в предыдущем матче, поэтому для него турнир может быть вообще завершен. Заменит Ларссона в центре поля, скорее всего, Густав Свенссон – старый знакомый по выступлениям в Таврии.

Для Швейцарии встреча с Коста-Рикой принесла неприятные кадровые потери. Основные защитники Штефан Лихтштайнер и Фабиан Шер заработали дисквалификации, из-за чего сегодня Владимир Петкович должен обойтись без них. Таким образом, справа в обороне должен выйти Михаэль Ланг, а в центре партнером Аканжи станет Джуру или Эльведи.

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен – Лустиг, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Клаэссон, Свенссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Швейцария: Зоммер – Ланг, Джуру, Аканжи, Родригес – Бехрами, Джака – Шакири, Джемаили, Цубер – Дрмич.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2