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ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки

13:35 2154 Читать на русском
ЧС-2018: як мінімум в 1/2 фіналу буде команда-сенсація – "примхи" турнірної сітки
Іспанія сенсаційно вилетіла з ЧС-2018 / фото із соцмереж

Вже за підсумками перших чотирьох поєдинків 1/8 фіналу ЧС-2018 стало зрозуміло, що як мінімум у півфіналі турніру ми побачимо сенсацію. "Футбол 24" пояснює, чому саме.

На ЧС-2018 вже завершились 4 поєдинки 1/8 фіналу. За їх підсумками боротьбу за трофей припинили Аргентина, Португалія, Іспанія та Данія. В той же час продовжують виступи на Мундіалі Франція, Уругвай, Росія та Хорватія. В 1/4 фіналу останні зіграють між собою, а Уругвай поміряється силами з Францією.

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Проаналізувавши турнірну сітку чемпіонату світу-2018, стало зрозуміло, що ми маємо всі шанси побачити у фіналі абсолютну сенсацію. Виліт Іспанії залишив з числа топ-команд у цій частині сітки лише Англію, яка в 1/8 фіналу зіграє проти Колумбії. Також у цій частині ми побачимо пари Швеція – Швейцарія та Колумбія – Англія, переможці яких зіграють між собою в 1/4 фіналу.

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У півфіналі одна з цих чотирьох команд зіграє проти Росії або Хорватії. Таким чином у фіналі ми гарантовано побачимо одну із цих 6-ми команд: Росія, Хорватія, Швеція, Швейцарія, Колумбія та Англія.

Натомість в іншій частині сітки вже розпочалась справжня "заруба". Після вильоту Мессі та Роналду участь у ЧС-2018 продовжують брати Франція та Уругвай. Також у цій половині перебувають Бразилія, Мексика, Японія та Бельгія. Саме ці 6 команд визначать другого фіналіста турніру.

З команд-учасниць змагань, які ще продовжують боротьбу за трофей, раніше на чемпіонатах світу перемагали Англія, Бразилія, Франція та Уругвай. Враховуючи турнірну сітку, ми маємо великі шанси побачити як мінімум у фіналі команду, яка не грала там вже дуже давно.

Останньою із своєї частини турнірної сітки у фіналі грала Англія (ще у 1966 році). Швеція – ще раніше (1958 рік). Росія, Хорватія, Швейцарія та Колумбія ніколи не грали у вирішальному поєдинку Кубка світу.

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Також варто зазначити, що після вильоту Німеччини, Іспанії та Аргентини на чемпіонаті світу-2018 не залишилось жодного гравця, який має досвід участі у фіналі Мундіалю. Останньою серед команд, які залишились на ЧС-2018, у фіналі грала Франція (2006 рік), проте у її складі не залишилось жодного гравця з того часу.

Турнірна сітка ЧС-2018:

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
5
дн
:
6
год
:
46
хв
Хорватія
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:
46
хв
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17:00
Мексика
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