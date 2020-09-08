Швеція – Португалія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
Швеція в рамках поєдинку Ліги націй приймає Португалію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру Ліги націй УЄФА Швеція – Португалія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Швеція: Ульсен – Крафт, Хеландер, Янссон, Аугустінссон – Кулусевскі, Ольссон, Свенссон, Форсберг – Ісак, Берг
Запасні: Юнссон, Нордфельдт, Лустіг, Хольмен, Бентгссон, Ларссон, Екдаль, Гвідетті, Сванберг, Андерссон, Сема, Квайсон
Португалія: Лопеш – Канселу, Пепе, Діаш, Геррейру – Моутінью, Данілу, Бруну Фернандеш – Роналду, Феліш, Б. Сілва
Запасні: Пастрісіу, Р. Сілва, Семеду, Фонте, Олівейра, А. Сілва, Трінкан, Дуарте, Гедеш, Невеш, Гомеш, Жота
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