Тренери обох збірних не здивували стартовими складами, виставивши оптимальний лайнап без дебютантів та відвертих резервістів. Кріштіану Роналду пропускав матч, адже його вкусила бджола, але в запасі португальців прописався Трінкау, який нещодавно перейшов до Барселони, та кілька лідерів Гранади. Крім того, у ворота став голкіпер Ліона Антоні Лопеш. У хорватів нічого цікавішого за вихід Пашаліча у старті не було.

"Картаті" непогано розпочали поєдинок, вже на 2-й хвилині створивши перший момент – це Влашіч вистрілив з-за меж штрафного повз ближній кут. "Селесао" огризнулися кількома подачами та двома неточними дальніми ударами у виконанні Данілу та Бруну Фернандеша, але загалом матч хвилини до 10-ї проходив рівно, з атаками в обидві сторони. Далі ж стало помітно, що Португалія приходить до тями й перехоплює ініціативу. Спочатку про це натякали затяжні позиційні атаки та панічні ситуації біля воріт Ліваковіча, а зовсім скоро хорватам стало непереливки.

Перші дзвіночки пролунали ще на 15-й та 17-й хвилинах, коли захисники гостей в останню мить вибивали м'яч з-під ніг Феліша та Бруну Фернандеша – вони були готові пробивати з центру карного майданчика. На 19-й же Канселу увірвався на правий край штрафного й завдав хитрого удару з носка метрів з восьми – Ліваковіч парирував. За хвилину з дистанції стріляв Бруну Фернандеш (високо), а на 23-й стався подвійний момент – Феліш з 19 метрів пробив з рикошетом у поперечину, а Геррейро з лівого краю штрафного потужно вистрілив у дальній кут. Ліваковіч врятував, а вже на 25-й виконав подвійний сейв – витягнувши замикання кутового у виконанні Пепе, він лежачи парирував його добивання. Оборона хорватів тріщала по швах.

Португалія ж не зупинялася. На 27-й хвилині Жота головою замикав подачу, поціливши у дальню стійку, а на 28-й він же увірвався на правий фланг карного майданчика й вистрілив повз ближній кут. Наступний супермомент стався на 34-й, коли Геррейру завдав потужного удару з лінії напівкола перед штрафним – м'яч влучив у стійку, відскочив у Ліваковіча й вилетів за межі поля! Це був 14-й постріл господарів по воротах. У хорватів був всього один, та й той неточний. Зрештою, "картатих" дотиснули: Канселу на 41-й хвилині змістився в центр і метрів з 23-х шедеврально закрутив у ліву дев'ятку – 1:0! Гості відповіли неточним пострілом Крамаріча на 44-й, після чого пішли на перерву.

На старті другого тайму нічого не змінилось. Вже на 51-й хвилині Феліш міг забивати з правого кута воротарського, але спробу встигли накрити захисники; на 55-й же Бруну Фернандеш прямим ударом зі штрафного вистрілив над поперечкою. Ще через дві хвилини хорвати дозволили Бернарду Сілві спокійно пробити метрів з 20-ти – вийшло слабенько, але це був вже 18-й удар португальців у матчі. Наступний став гольовим: на 59-й хвилині Жота отримав шикарну закидушку від Геррейру за спини захисникам, увірвався на лівий край карного майданчика, поставив корпус Єдваю й покотив м'яч повз Ліваковіча у дальній кут – 2:0.

"Селесао" грали, немов на тренуванні, а "картатих" взагалі не було помітно. Розуміючи цей факт, Златко Даліч кинув у бій Перішіча та Брозовіча, але покращення у грі це не принесло – хорвати спромоглися всього на одну контратаку, однак вона завершилась явним офсайдом Крамаріча. На своїй же половині гості дозволяли все, що завгодно. Португальці скористалися цим на 70-й хвилині: Феліш у повній самотності прийняв передачу на лінію півкола перед штрафним, спокійно прицілився й вистрілив у лівий кут – м'яч рикошетом від рук Ліваковіча влетів у дев'ятку. 3:0. Ще за дві хвилини господарі могли забивати четвертий гол з тієї ж точнки, але Моутінью схибив.

Після цього. Фернанду Сантуш почав проводити заміни, випустивши на поле Трінкау, Олівейру та Андре Сілву, однак емоцій португальцям вже не вистачало – вони відверто догравали. Хорвати ж намагалися розмочити рахунок, але нічого, крім загальної активності та непоганого удару Брозовіча повз ліву стійку, в основний час продемонструвати не вдалося. Здавалося, все завершиться сухим розгромом, однак на 90+1-й хвилині Петковіч, який вийшов на заміну, таки закотив м'яч у ворота Лопеша. Втім, уникнути принизливої поразки "картатим" не вдалося – на 90+4-й Андре Сілва замкнув скидку Пепе після подачі з кутового. 4:1. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Португалія набрала три очки й очолила групу А3 завдяки кращій різниці м'ячів. За "селесао" з трьома заліковими балами розташувалася Франція, а шведи й хорвати замикають квартет з нулем у графі набраних пунктів.