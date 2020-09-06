Збірна Португалії може розраховувати на повернення Кріштіану Роналду перед матчем другого туру Ліги націй проти Швеції.

"Я не давав йому відпочивати. Якби Роналду був у хорошій формі, то вийшов би у старті і на матч проти Хорватії.

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Сьогодні він тренувався, почувається краще і поїде з нами до Швеції. Потім подивимося. Травми у нього немає, але він повинен повністю оговтатися від інфекції", – цитує головного тренера португальців Фернанду Сантуша Goal.

Додамо, що матч проти Швеції відбудеться 8 вересня. Збірна Португалії чудово розпочала Лігу націй і без Роналду – перемога 4:1 над хорватами.

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