Швеция – Португалия: Роналду возвращается в стартовый состав на матч Лиги наций
Швеция в рамках поединка Лиги наций принимает Португалию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА Швеция – Португалия начнётся в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Швеция: Ульсен – Крафт, Хеландер, Янссон, Аугустинссон – Кулусевски, Ольссон, Свенссон, Форсберг – Исак, Берг
Запасные: Юнссон, Нордфельдт, Лустиг, Хольмен, Бентгссон, Ларссон, Экдаль, Гвидетти, Сванберг, Андерссон, Сема, Квайсон
Португалия: Лопеш – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейро – Моутинью, Данилу, Бруну Фернандеш – Роналду, Фелиш, Б. Силва
Запасные: Пастрисиу, Р. Силва, Семеду, Фонте, Оливейра, А. Силва, Тринкау, Дуарте, Гедеш, Невеш, Гомеш, Жота
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