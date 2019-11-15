Швеція кваліфікувалася на Євро-2020, впевнено перегравши Румунію на виїзді

В рамках матчу відбору до чемпіонату Європи-2020 збірна Румунії зазнала поразки від Швеції (0:2), серйозно погіршивши власні шанси на кваліфікацію у фінальну частину турніру й дозволивши скандинавам оформити прямий вихід з групи.

Для Румунії матч проти Швеції був ключовим. Наші південні сусіди відставали від скандинавів на одне очко, при цьому програвши зустріч на Френдс Арені з рахунком 2:1, тож сьогодні їм була потрібна перемога з перевагою мінімум в один м'яч – і ніяких інших варіантів. В наступному турі "варяги" прийматимуть Фарери, а Норвегія, яка має рівність за заліковими балами з румунами, провела б виїзд на Мальту. Таким чином, поєдинок у Бухаресті проходив під девізом "Все або нічого".

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Здавалося, що на правах господарів Станчу і компанія підуть в атаку з перших хвилин, однак ті почали доволі нервово. Жодного небезпечного моменту в першій третині першого тайму Румунія так і не провела, а от у Швеції за цей період малися і низка небезпечних підходів до штрафного, і неточний дальній постріл Форсберга з дистанції. Підопічні Косміна Контри огризнулися аж на 16-й хвилині ударом Станчу з відскоку – поруч зі стійкою. Ще за дві хвилини гості покарали суперника за пасивний старт: Форсберг відібрав м'яч на фланзі після виносу Тетерешану, відірвався від Деака та Могоша й подав з лівого флангу у карний майданчик – Берг же головою переправив "круглого" у ворота! 0:1!

Шведи грали розкуто й сміливо, а румуни лише нервували. Небезпечних моментів господарі в середині тайму взагалі не створювали, а от їхні суперники продовжили лізти уперед. На 24-й хвилині Лустіг пробив з відскоку з-за меж карного майданчика, на 28-й Квайсон замкнув навіс з кутового ударом потилицею над поперечиною, а на 34-й Робін святкував друге взяття воріт Тетерушану. Все сталося дуже красиво: Лустіг виконав передачу з правого флангу на лінію штрафного Бергу, а Маркус у дотик скинув м'яч всередину під удар Квайсону – нападник же вирвався віч-на-віч з голкіпером і другим дотиком переправив м'яч у лівий нижній кут.

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Після цього збірна Швеції відійшла назад, змушуючи румунів відкриватися, однак ті виглядали розгублено. Потрібно було забивати мінімум три голи, але все, що змогли організувати господарі – це постріл Мітріци зі штрафного в руки Ольсену та удар Кешеру в падінні метрів з десяти (повз ворота). Також захисник спробував перекинути Ольсена з власної половини поля, але Робін впевнено спіймав м'яч. На перерву команди пішли за рахунку 0:2.

На другий тайм Космін Контра кинув у бій головних молодих зірок румунського футболу – спочатку Яніса Хаджі, а потім і Флоріана Комана. В перші 15 хвилин вони залишились непомітними, але загалом господарі заграли агресивніше. Так, на 47-й хвилині метрів з 25-ти у правий нижній кут м'яч крутив Мітріца (поруч зі стійкою), а також було проведено кілька заблокованих ударів та стандартів.

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Втім, доволі швидко шведи опанували тиск суперника, а згодом вони ледь не забили третій гол: так, на 55-й хвилині Форсберг прямим ударом зі стандарту запустив м'яч над поперечкою, а на 59-й Берг головою замкнув подачу з глибини – Тетерушану витягнув м'яч із дальнього кута. Румуни огризнулися слабеньким тичком Хаджі з близької дистанції в руки Ольсену та дуже неточним ударом Станчу з лінії штрафного, за що "вікінги" ледь не покарали голами Форсберга та Екдаля – постріл першого парирував Тетерушану, а другий на 70-й хвилині влучив у поперечину.

Остання третина другого тайму пройшла за ініціативи румунів, однак серйозно притиснути збірну Швеції господарі не змогли. Команді Косміна Контри вдалося тривожити Ольсена лише дальніми ударами, які покращувались від спроби до спроби: постріл Алібека на 82-й пройшов неточно, Хаджі на 84-й запустив м'яч поруч з лівою стійкою, а Могош на 88-й пробив метрів з 25-ти під поперечину – голкіпер парирував. Ось, в принципі, і вся гострота. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу шведів.

Таким чином, Швеція набрала 18 очок у турнірній таблиці групи F, відірвавшись від Румунії та Норвегії на чотири очки та прорвавшись на Євро-2020 з другого місця.

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