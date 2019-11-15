Швеция квалифицировалась на Евро-2020, уверенно переиграв Румынию на выезде

В рамках матча отбора к чемпионату Европы-2020 сборная Румынии потерпела поражение от Швеции (0:2), серьёзно ухудшив собственные шансы на квалификацию в финальную часть турнира и позволив скандинавам оформить прямой выход из группы.

Для Румынии матч против Швеции был ключевым. Наши южные соседи отставали от скандинавов на одно очко, при этом проиграв встречу на Френдс Арене со счётом 2:1, поэтому сегодня им была нужна победа с преимуществом минимум в один мяч – и никаких других вариантов. В следующем туре "варяги" будут принимать Фареры, а Норвегия, имеющая равенство по зачётным баллам с румынами, провела бы выезд на Мальту. Таким образом, поединок в Бухаресте проходил под девизом "Всё или ничего".

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Казалось, что на правах хозяина Станчу и компания пойдут в атаку с первых минут, однако те начали довольно нервно. Ни одного опасного момента в первой трети первого тайма Румыния так и не провела, а вот у Швеции за этот период имелись и ряд опасных подходов к штрафной, и неточный дальний выстрел Форсберга с дистанции. Подопечные Космина Контры огрызнулись на 16-й минуте ударом Станчу с отскока – рядом со штангой. Ещё через две минуты гости наказали соперника за пассивный старт: Форсберг отобрал мяч на фланге после выноса Тетерешану, оторвался от Деака и Могоша и подал с левого фланга в штрафную – Берг же головой переправил "круглого" в ворота! 0:1!

Шведы играли раскованно и смело, а румыны лишь нервничали. Опасных моментов хозяева в середине тайма вообще не создавали, а вот их соперники продолжили лезть вперёд. На 24-й минуте Лустиг пробил с отскока из-за пределов штрафной, на 28-й Квайсон замкнул навес с углового ударом затылком над перекладиной, а на 34-й Робин праздновал второе взятие ворот Тэтэрушану. Всё произошло очень красиво: Лустиг выполнил передачу с правого фланга на линию штрафной Бергу, а Маркус в касание скинул мяч внутрь под удар Квайсону – нападающий же вырвался один-на-один с голкипером и вторым касанием переправил "круглого" в левый нижний угол.

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После этого сборная Швеции отошла назад, заставляя румын открываться, однако те выглядели растерянно. Нужно было забивать минимум три гола, но всё, что смогли организовать хозяева – это выстрел Митрицы со штрафного в руки Ольсену и удар Кешеру в падении метров с десяти (мимо). Также защитник попытался перебросить Ольсена из собственной половины поля, но Робин уверенно поймал мяч. На перерыв команды ушли при счёте 0:2.

На второй тайм Космин Контра бросил в бой главных молодых звёзд румынского футбола – сначала Яниса Хаджи, а затем и Флориана Комана. В первые 15 минут они остались незаметными, но в целом хозяева заиграли агрессивнее. Так, на 47-й минуте метров с 20-ти в правый нижний угол мяч крутил Митрица (рядом со штангой), а также было проведено несколько заблокированных ударов и стандартов.

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Впрочем, довольно быстро шведы овладели давлением соперника, а затем они едва не забили третий гол: так, на 55-й минуте Форсберг прямым ударом со стандарта запустил мяч над перекладиной, а на 59-й Берг головой замкнул подачу из глубины – Тэтэрушану вытащил мяч из дальнего угла. Румыны огрызнулись слабым тычком Хаджи с близкой дистанции в руки Ольсену и очень неточным ударом Станчу с линии штрафной, за что "викинги" едва не наказали голами Форсберга и Экдаля – выстрел первого парировал Тэтэрушану, а второй на 70-й минуте попал в перекладину.

Последняя треть второго тайма прошла при инициативе румын, однако серьёзно прижать сборную Швеции хозяева не смогли. Команде Космина Контры удалось тревожить Ольсена лишь дальними ударами, которые улучшались от попытки к попытке: выстрел Алибека на 82-й прошёл неточно, Хаджи на 84-й запустил мяч рядом с левой штангой, а Могош на 88-й пробил метров с 25-ти под перекладину – голкипер парировал. Вот, в принципе, и вся острота. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу шведов.

Таким образом, Швеция набрала 18 очков в турнирной таблице группы F, оторвавшись от Румынии и Норвегии на четыре очка и прорвавшись на Евро-2020 со второго места.

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