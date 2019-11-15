Іспанія познущалася з Мальти, Італія з історичним рекордом завершила відбір, а Фінляндія вийшла на Євро-2020

Відбулися чергові матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020.

Євро-2020. Кваліфікація

Група F

Норвегія – Фарерські острови – 4:0

Голи: Регінуссен, 4, Фоссум, 8, Сорло, 62, 65

Група J

Вірменія – Греція – 0:1

Гол: Лімніос, 34

Іспанія – Мальта – 7:0

Голи: Мората, 23, Касорла, 21, Торрес, 62, Сарабія, 63, Ольмо, 69, Морено, 72, Навас, 85

Фінляндія – Ліхтенштейн – 3:0

Гол: Туомінен, 21, Пуккі, 63 (п), 75

Боснія і Герцеговина – Італія – 0:3

Голи: Ачербі, 21, Інсіньє, 37, Белотті, 53

Група D

Данія – Гібралтар – 6:0

Голи: Сков, 12, 65, Гютк'єр, 47, Брейтуейт, 51, Еріксен, 85, 90+4

Швейцарія – Грузія – 1:0

Гол: Іттен, 77

Швеція кваліфікувалася на Євро-2020, впевнено перегравши Румунію на виїзді

У групі D Норвегія легко розгромила Фарерські острови. Скандинави забили у ворота суперника по два голи у кожному з таймів. Ця перемога дозволила норвежцям набрати 14 очок, зрівнявшись з Румунією.

Іспанія гарантувала собі вихід з групи ще у попередньому турі, тому зустріч з Мальтою вже не мала жодного турнірного значення. Проте "Фурія роха" вирішила не берегти сили і познущалася з футбольного "карликом". Піренейці відзначилися у воротах суперника шість разів, у свої не пропустивши жодного. Таким чином, за тур до завершення відбору від групи F у фінальну частину Євро-2020 вийшли Іспанія та Швеція.

У квартеті J Італія гарантувала собі участь у фінальній частині Євро ще в позаминулому турі. Сьогодні до "Скуадри Адзурри" приєдналася Фінляндія, яка розгромила Ліхтенштейн. Таким чином Вірменія та Боснія втратили навіть теоретичні шанси подолати груповий етап, Греція та Ліхтенштейн вибули з боротьби ще раніше.

10 - Italy have won 10 consecutive games for their first time ever. Mancini.#BosniaItalia pic.twitter.com/cFZOsmDfIl — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 15, 2019

Поєдинок проти збірної Боснії і Герцеговини вже нічого не означав для Італії. Проте підопічні Роберто Манчіні знали, що перебувають за крок від історичного досягнення. Легендарна команда під керівництвом Вітторіо Поццо у 1938/39 роках здобула дев'ять перемог поспіль. Однак від сьогодні в Італії новий рекорд – звитяга над Боснією стала вже 10-ю у десяти останніх матчах.

А ще цікаво, що Франческо Ачербі став першим захисником Лаціо, який забив за збірну Італії з 2006-го року, тоді в рамках відбору на Євро-2008 у воротах України відзначився Массімо Оддо, реалізувавши пенальті.

У групі D інтрига лише загострилася. Данія знищила Гібралтар з рахунком 6:0 і не зазнала жодної поразки у поточному відборі, але досі не зуміла гарантувати собі вихід із групи. Швейцарія мінімально обіграла Грузію. Перед завершальним туром на дві путівки на Євро від цієї групи претендують три команди: Данія (15 очок), Швейцарія (14) та Ірландія (12).