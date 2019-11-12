Гравці збірної Швеції присягнули на презентації нової форми

Шведський футбольний союз оприлюднив мотиваційний ролик, в якому гравці збірної присягнули на вірність команді і зобов’язались дотримуватися цінностей шведської національної збірної.

"Це не просто форма. Це форма національної команди Швеції. Цього року кожен, хто захоче її одягнути, футболіст чи уболівальник, повинен це право заслужити. І прийняти умови.

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Я обіцяю проявляти повагу до інших команд, уболівальників, функціонерів і суддів. Я обіцяю підтримувати команду в хороші і погані часи. Я обіцяю ніколи не проявляти ненависты: на полі, на трибунах, в мережі чи деінде. І я обіцяю вітати в команді будь-яку людину – незалежно від його статі, віку, етнічної приналежності, релігії чи сексуальної орієнтації. Тому що наші відмінності мають значення. Я обіцяю поважати ці цінності, аби заслужити футболку збірної Швеції", – сказали гравці збірної Швеції на відео.

Нагадаємо, збірна Швеції у відборі на Євро-2020 у групі F з 15 очками йде другою. Команді залишилось зіграти два поєдинки: 15 листопада на виїзді вони зустрінуться з прямими конкурентами на вихід з групи – збірною Румунії, а за три дні прийматимуть Фарери.

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