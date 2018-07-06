Швеція – Англія: анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Швеція та Англія позмагаються за право вийти у півфінал чемпіонату світу 2018. "Футбол 24" представляє анонс матчу 1/4 фіналу ЧС-2018.

Швеція – Англія

7 липня, 17:00, Самара, Самара Арена

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Англія впевнено вийшла у плей-офф з квартету G, ставши другою (на рівні з Росією) за результативністю командою групового етапу – 8 голів. Британці вирішили завдання вже після двох турів, а в останній грі з Бельгією "обирали" для себе зручнішу сітку плей-офф. Другий склад "трьох левів" під регулярний свист трибун грамотно віддав перше місце бельгійцям. Дивіденди очевидні – тепер на шляху до фіналу Мундіалю перед Англією стоять 3 суперники без гучного імені: Швеція, Хорватія та Росія.

Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018

Втім, Гарет Саутгейт міг і догратися – його підопічні були на волосині від того, щоб вилетіти в 1/8. Завдяки пенальті від Харрі Кейна англійці вигравали рівний матч з Колумбією, але під завісу зустрічі посипалися та пропустили гол у відповідь. У підсумку все завершилося навіть краще, ніж можна було очікувати – Англія отримала путівку в чвертьфінал і позбулася свого сумнозвісного прокляття, вигравши серію пенальті на великому турнірі вперше з 1996 року.

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Англія – фаворит у поєдинку зі шведами, лідер колективу Харрі Кейн перебуває у прекрасній формі та лідирує в бомбардирських перегонах ЧС-2018 – 6 голів, команда місцями впевнено тримає хід матчів під своїм контролем та непогано використовує стандарти. Як ви вже здогадалися, після цього йде велике "але". Основа "трьох левів" досі не зустрічалася з настільки компактною та організованою командою як Швеція, а також не показала ефективної варіативності в атаці – часто все зводиться до тих же стандартів і флангових прострілів.

Сьогодні звичні козирі Саутгейта можуть не спрацювати. По-перше, шведи прекрасно грають у власному штрафному майданчику, контролюючи "другий поверх", і навряд чи подарують англійцям розкіш у вигляді пенальті (третину голів на ЧС-2018 Англія забиває з "точки"). По-друге, "синьо-жовті" дуже сильні в позиційній обороні. 4-4-2 з двома захисними ешелонами позбавляє суперників простору та швидко реагує на переміщення м'яча.

Свої сильні сторони Швеція вміло використала в 1/8 фіналу, вибивши Швейцарію. "Синьо-жовті" віддали м'яч, але не підпускали опонента до штрафного майданчика. Шакірі та його партнери мусили збиватися на дальні постріли та подачі, що також прогнозовано не приносило успіху. Окремих компліментів заслуговують автор переможного гола того матчу Еміль Форсберг і капітан команди Андреас Гранквіст.

Поки що шведи не мали поганих матчів на чемпіонаті світу-2018. У групі F команда Янне Андерссона один раз програла, однак то була більше психологічна невдача, ніж ігрова – Німеччина в меншості відзначилася на останніх хвилині зі штрафного. Лише Бундестім зуміла забити "синьо-жовтим" на турнірі – інші три гри були "сухими". На перше місце у квартеті та чвертьфінал скандинави напрацювали. Також не зайвим буде нагадати: вони не "пустили" на чемпіонат світу Нідерланди та Італію.

Цікаві факти

– Англія не виходила в півфінал чемпіонатів світу з 1990 року, Швеція – з 1994-го.

– Історія протистояння Англії та Швеції показує абсолютну рівність – по 7 перемог і 9 нічиїх. Команди двічі зустрічалися на Мундіалях: у групі на ЧС-2002 – нічия 1:1, а в групі на ЧС-2006 – нічия 2:2.

Кадри

Швеція має одну серйозну втрату – дискваліфікований Мікаель Лустіг. Фулбек Селтіка був одним з найкращих на турнірі в складі своєї команди, тому справа в обороні Еміль Крафт навряд чи рівноцінно його замінить.

Англія підходить до матчу в бойовому складі. Під питанням участь у матчі Джеймі Варді – його стан медики остаточно оцінять вранці. Всі інші футболісти, за словами Гарета Саутгейта, готувалися до поєдинку в звичайному режимі.

Орієнтовні склади

Швеція: Ольсен – Крафт, Ліндельоф, Гранквіст, Аугустінссон – Клаессон, Ларссон, Екдаль, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Англія: Пікфорд – Вокер, Стоунз, Магуайр – Тріпп'єр, Аллі, Хендерсон, Лінгард, Янг – Кейн, Стерлінг.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0 – перемога Англії по пенальті