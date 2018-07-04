Швеція – Англія: прогноз на матч 1/4 фіналу ЧС-2018.

Швеція та Англія зустрінуться 7 липня у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу 2018. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Швеція – Англія відбудеться 7 липня на стадіоні Самара Арена. Початок гри – 17:00 за київським часом.

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Швеція – Англія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної букмекерської контори Willam Hill вважають Англію фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу команди Саутгейта в основний час становить 1.91. Тріумф Швеції оцінюють балом 4.50, а нічию – 3.30.

На те, що Англія переможе в додатковий час ставлять 9.00. Тоді як шанси на вікторію шведів в овертаймі оцінюють коефіцієнтом 15.00. У можливій серії пенальті букмекери вважають шанси ообох команд рівними – 10.00.

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Букмекери з Bet365 також вважають Англію фаворитом чвертьфінального матчу. Потенційний успіх "трьох левів" в основний час оцінюється коефіцієнтом 1.90, а на шведів ставлять 4.75. Цінник нічиєї – 3.40. Перемога Англії в екстра-таймі оцінюєтсья балом 9.50, а Швеції – 19.00.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу ЧС-2018 Збірна Швеції потішила власних фанів перемогою над Швейцарією. Натомість Англія у дараматичній серії пенальті вибила з турніру Колумбію.