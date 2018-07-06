Швеция – Англия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018

Швеция и Англия поборются за право выйти в полуфинал чемпионата мира 2018. "Футбол 24" представляет анонс матча 1/4 финала ЧМ-2018.

Швеция – Англия

7 июля, 17:00, Самара, Самара Арена

Главный арбитр: Берн Кюйперс (Нидерланды)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Англия уверенно вышла в плей-офф из квартета G, став второй (наравне с Россией) по результативности командой группового этапа – 8 голов. Британцы решили задачу уже после двух туров, а в последней игре с Бельгией "выбирали" для себя более удобную сетку плей-офф. Второй состав "трех львов" под регулярный свист трибун грамотно отдал первое место бельгийцам. Дивиденды очевидны – теперь на пути к финалу Мундиаля перед Англией стоят 3 соперника без громкого имени: Швеция, Хорватия и Россия.

Швеция – Англия прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Впрочем, Саутгейт мог и доиграться – его подопечные были на волоске от того, чтобы вылететь в 1/8. Благодаря пенальти от Харри Кейна англичане выигрывали равный матч с Колумбией, но под занавес встречи посыпались и пропустили гол. В итоге все завершилось даже лучше, чем можно было ожидать – Англия получила путевку в четвертьфинал и лишилась своего пресловутого проклятия, выиграв серию пенальти на крупном турнире впервые с 1996 года.

ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійців

Англия – фаворит в поединке со шведами, лидер коллектива Харри Кейн находится в прекрасной форме и лидирует в бомбардирской гонке ЧМ-2018 – 6 голов, команда местами уверенно держит ход матчей под своим контролем и неплохо использует стандарты. Как вы уже догадались, после этого идет большое "но". Основа "трех львов" пока не встречалась со столь компактной и организованной командой как Швеция, а также не показала эффективной вариативности в атаке – часто все сводится к тем же стандартам и фланговым прострелам.

Сегодня привычные козыри Саутгейта могут не сработать. Во-первых, шведы прекрасно играют в своей штрафной, контролируя "второй этаж", и вряд ли подарят англичанам роскошь в виде пенальти (треть голов на ЧМ-2018 Англия забивает с "точки"). Во-вторых, "сине-желтые" очень сильны в позиционной обороне. 4-4-2 с двумя защитными эшелонами лишает соперников пространства и быстро реагирует на перемещение мяча.

Свои сильные стороны Швеция умело использовала в 1/8 финала, выбив Швейцарию. "Сине-желтые" отдали мяч, но не подпускали оппонента в штрафную. Шакири и его партнеры были вынуждены сбиваться на дальние выстрелы и подачи, что также прогнозируемо не приносило успеха. Отдельных комплиментов заслуживают автор победного гола того матча Эмиль Форсберг и капитан команды Андреас Гранквист.

Пока шведы не имели плохих матчей на чемпионате мира-2018. В группе F команда Янне Андерссона один раз проиграла, однако это была больше психологическая неудача, чем игровая – Германия в меньшинстве отличилась на последних минуте со штрафного. Только Бундестим сумела забить "сине-желтым" на турнире – остальные три игры были "сухими". На первое место в квартете и четвертьфинал скандинавы наработали. Также не лишним будет напомнить: они не "пустили" на чемпионат мира Нидерланды и Италию.

Интересные факты

– Англия не выходила в полуфинал чемпионатов мира с 1990 года, Швеция – с 1994-го.

– История противостояний Англии и Швеции показывает абсолютное равенство – по 7 побед и 9 ничьих. Команды дважды встречались на Мундиале: в группе на ЧМ-2002 – ничья 1:1, а в группе на ЧМ-2006 – ничья 2:2.

Кадры

Швеция имеет одну серьезную потерю – дисквалифицирован Микаэль Лустиг. Фулбек Селтика был одним из лучших на турнире в составе своей команды, поэтому справа в обороне Эмиль Крафт вряд ли равноценно его заменит.

Англия подходит к матчу в боевом составе. Под вопросом участие в матче Джейми Варди – его состояние медики окончательно оценят утром. Все остальные футболисты, по словам Гарета Саутгейта, готовились к поединку в обычном режиме.

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен – Крафт, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Клаэссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Тойвонен.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Алли, Хендерсон, Лингард, Роуз – Кейн, Стерлинг.

Прогноз "Футбол 24" – 0:0 – победа Англии по пенальти