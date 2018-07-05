ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали більше 24 млн англійців

Збірна Англії пройшла Колумбію в 1/8 фіналу чемпіонату світу 2018 в серії пенальті, чим зламала власну сумну статистику, яка з часом перетворилася у своєрідне прокляття.

Англія на чемпіонах світу та Європи – це великі очікування, а потім тотальне розчарування для вболівальників. Збірна "трьох левів" до цього привчила настільки, що на останніх форумах, попри хороший підбір виконавців, її наперед вносили у список потенційно найбільших негативних сенсацій.

Англійці звикли розчаровувати прихильників, а не скептиків. З 1990 року вони лише один раз вийшли у півфінал великого турніру (домашній Євро-1996), однак не завжди припиняли боротьбу через погану гру. За Англією закріпився статус головного невдахи. Недарма – команда вилітає з чемпіонатів світу та Європи переважно в серіях пенальті.

На попередніх Мундіалях Англія тричі брала участь у післяматчевих серіях і щоразу програвала:

ЧС-1990, 1/2 фіналу: Німеччина – Англія – 1:1 (4:3 по пен)

ЧС-1998, 1/8 фіналу: Аргентина – Англія – 2:2 (4:3 по пен)

ЧС-2006, 1/4 фіналу: Португалія – Англія – 0:0 (3:1 по пен)

На Євро англійцям довелося 4 рази пробивати післяматчеві 11-метрові, з яких лише перша спроба була вдалою:

ЧЄ-1996, 1/4 фіналу: Англія – Іспанія – 0:0 (4:2 по пен)

ЧЄ-1996, 1/2 фіналу: Німеччина – Англія – 1:1 (6:5 по пен)

ЧЄ-2004, 1/4 фіналу: Португалія – Англія – 2:2 (6:5 по пен)

ЧЄ-2012, 1/4 фіналу: Італія – Англія – 0:0 (4:2 по пен)

Пенальті стали для Англії справжньою лотереєю, де шанси на виграш дорівнювали не 50/50, а 1 до мільйона. Вона продовжувала купувати лотерейні білети, але виграшними ті не ставали. Англійці ніби перетворилися в азартного фріка, який без розрахунку продовжував "крутити рулетку" з надією, що нарешті ж мусить пощастити.

На чемпіонатах світу та Європи Англія програла 6 серій пенальті. В 5 з них британська збірна не забила як мінімум по 2 післяматчевих 11-метрових.

На континентальних першостях – "бовдур" Бекхем і Васселл в 2004-му та "невдахи Ешлі" Янг і Коул в 2012-му. На світових – Пірс і Воддл в 1990-му, Інс і Бетті в 1998-му, Лампард, Джеррард і Каррагер в 2006-му.

Низка випадковостей? Облиште. Жодна з цих серії не доходила до восьмого удару однієї команди, а англійці вже припускалися двох хиб. З часом післяматчеві пенальті стали для "трьох левів" певних психологічним бар'єром. Футболісти в першу чергу боролися з менталітетом лузера, а лише потім думали про якість свого удару з "позначки".

Нехай серія 11-метрових – це не показник футбольної сили та якості гри, але й не підкидання монетки "забив/не забив". Це гра нервів і індивідуальної майстерності, тому професійний футболіст повинен діяти тут на максимумі.

В одній з цих 6 "пенальтійних" невдач Англія була майже ідеальною. Півфінал домашнього Євро-1996, "Вемблі", в суперниках ненависна Німеччина. Ігровий час завершився нічиєю 1:1 і настав час пробивати пенальті. Основна серія з 5 ударів кожної команди пройшла ідеально – всі 10 ударів досягли цілі.

Шостим у господарів турніру до м'яча підійшов Гарет Саутгейт. Встановив сферу, квапливо розбігся та жахливо пробив: не в кут, близько від центру воріт, попри газон. Андреасу Кьопке не склало труднощів "взяти" цей удар. Через хвилину Андреас Мьоллєр вколотить м'яч під поперечину та виведе німців у фінал, а ще через 4 дні Бундестім виграє титул чемпіона Європи на англійській землі.

22 роки потому Гарет Саутгейт повіз Англію на чемпіонат світу 2018 в статусі головного тренера і зламав прокляття. Він чітко розумів, що не можна знову припуститися тієї ж помилки – цього разу команда була готова до серії пенальті. Ставши головним винуватцем однієї з найбільших невдач в історії англійської збірної, Саутгейт мав рецепт для уникнення повтору. Його підопічні відтренували удари з "позначки" практично до ідеалу. Психологія відійшла на другий план.

Демонструвати навички прийшов час у чвертьфіналі з Колумбією. Коли на 90+3 хвилині Єррі Міна перевів гру в овертайм – англійські вболівальники готувалися до повторення прокляття. Нікого чергове фіаско в післяматчевій "лотереї" не здивувало б, але прихильники команди сподівалися на краще.

ЧС-2018 Колумбія – Англія: команда Саутгейта драматично виходить в 1/4, або Коли Харрі зустрів Єррі

Весь матч проти Колумбії переглянули по англійському телебаченню 16,5 мільйона людей. Коли справа дійшла до післяматчевих пенальті, біля екранів перебували більше 24 мільйонів глядачів – трансляція стала однією з найбільш популярних в новітній історії місцевого ТБ, запевняє Guardian. Вони спостерігали, як англійські футболісти один за одним добре пробивали 11-метрові. Навіть удар Джордана Хендерсона, який парирував воротар, був підготовленим і непогано виконаним.

Цього разу збірна Англії не виграла лотерею, цього разу вона не грала в неї, навіть не купувала лотерейний білет, цього разу професіонали холоднокровно виконували свою роботу. 4 удари з 5 завершилися голами, англійці зламали прокляття післяматчевих пенальті та пройшли Колумбію. Шлях до фіналу не є дуже складним і вболівальники вже задумуються про довгоочікуваний трофей – Англія не вигравала великий турнір з 1966 року.

Роман Саврій, Футбол 24