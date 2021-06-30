"Ми зіграли досить непоганий матч. У другому таймі ми мали шанси все вирішити. Поєдинок перейшов у додатковий час, і після червоної картки ми лише захищалися. Ми все робили добре, тому це, мабуть, мій найгірший досвід у футболі. Я програв, коли до фінального свистка залишалося так мало.

Швеція – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Усі розчаровані, мовчазні. Просто тиша. І нічого сказати, бо ніщо не допомагає. Лише час може вилікувати це. Це було жорстоко. Нам доведеться летіти додому сьогодні ввечері, а завтра розійтись своїми дорогами. Ось так раптом все закінчується, ця чудова річ, яку ми будували разом.

Ми наблизились до чогось справді хорошого. Ми залишаємо цю сторінку з яскравими фарбами, оскільки Швеція не проходила груповий етап з 2004 року", – цитує Андерссена офіційний сайт УЄФА.

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