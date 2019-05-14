Швед: Я з нетерпінням чекаю на чемпіонську вечірку в Селтіку

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед прокоментував свій перехід у шотландський клуб.

"Чудово, нарешті, опинитися тут, у Селтіку. Я вже провів кілька днів, тренуючись разом з командою. Мене дуже добре прийняли, дуже вдячний за це. Я почуваюся тут, як вдома.

Селтік презентував Шведа

Ще коли я був в Україні, я слідкував за матчами Селтіка, і я був такий схвильований, спостерігаючи, як мій новий клуб щотижня наближається до мети. Це неймовірне досягнення – виграти вісім чемпіонських титулів поспіль, і я вітаю менеджера, всіх гравців і персонал.

Я з нетерпінням чекаю на нашу вечірку в неділю, коли я зможу побачити, як команда піднімає трофей. Я не можу дочекатися, щоб побачити це, і я впевнений, що це буде фантастичний день. Я просто радий, що буду там як гравець і фанат Селтіка", – цитує Шведа прес-служба "кельтів".

Селтік виграв свій 50-й титул чемпіона Шотландії – команда Шведа третій рік поспіль здобула всі національні трофеї