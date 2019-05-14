Селтік презентував Шведа

Шотландський Селтік представив півзахисника збірної України Мар'яна Шведа у статусі нового гравця команди.

Мар'ян Швед, який ще кілька днів тому вилетів до Глазго, сьогодні був представлений як новий гравець новоспечених чемпіонів Шотландії.

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Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.