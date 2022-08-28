Швед вже фактично є гравцем Шахтаря, а його трансфер – вирішена справа, повідомив Роман Бебех у своєму Telegram-каналі.

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Вже завтра гравець має прибути з Бельгії до Львова, тож перехід повинні закрити найближчим часом. Додамо, що тренер Мехелена зазначав, що більше не потребує послуг Шведа.

Контракт Мар'яна Шведа з Мехеленом розрахований ще на 2 роки. Перед переходом у бельгійський клуб 25-річний українець не зміг закріпитися в Селтіку. У минулому сезоні українець провів 35 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами, а от в поточній кампанії не відзначався результативними діями, зігравши в 3 поєдинках.

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