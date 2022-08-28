Швед уже фактически является игроком Шахтера, а его трансфер – решенное дело, сообщил Роман Бебех Telegram-канале.

"Швед мне не нужен – будет лучше, чтобы он держался подальше": тренер Мехелена – об украинце, устроившем бойкот

Уже завтра игрок должен прибыть из Бельгии во Львов, поэтому переход должен быть закрыт в ближайшее время. Добавим, что тренер Мехелена отмечал, что больше не нуждается в услугах Шведа.

Контракт Марьяна Шведа с Мехеленом рассчитан еще на 2 года. Перед переходом в бельгийский клуб 25-летний украинец не смог закрепиться в Селтике. В прошлом сезоне он провел 35 матчей, в которых отличился 3 голами и 3 ассистами, а вот в текущей кампании не отличался результативными действиями, сыграв в 3 поединках.

Шахтар після революції: яку команду будує Йовічевіч?