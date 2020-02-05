Зінченко і Маліновський потрапили до оновлених заявок своїх клубів на плей-офф Ліги чемпіонів

Маліновський і Зінченко в збірній України / Сайт УАФ

Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко та хавбек Аталанти Руслан Маліновський очікувано зберегли місця у заявках своїх команд на Лігу чемпіонів.

Оновлені списки гравців "містян" та бергамасків були опубліковані на сайті УЄФА.

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Зінченко під номером 11 отримав місце у переліку захисників Манчестер Сіті, Маліновський з номером 18 – серед представників півзахисту Аталанти. Натомість конкурент українського легіонера "містян" Анхеліньо вже "перекочував" у іншу команду – РБ Лейпциг додав іспанця у свою заявку.

Нагадаємо, на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта зустрінеться з Валенсією, а Манчестер Сіті доведеться боротися з мадридським Реалом.

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