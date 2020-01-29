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Циганик: Карпати винні Севільї 30% від суми продажу Шведа в Селтік

29 січня 22:19 468 Читать на русском
Циганик: Карпати винні Севільї 30% від суми продажу Шведа в Селтік
Ігор Циганик / Фото з відкритих джерел

Відомий футбольний коментатор та телеведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився думками щодо трансферної політики львівських Карпат.

"За отримані від трансферів гроші клуб якийсь час живе. Комусь вони віддають борги, комусь – ні. Наприклад, коли Карпати забирали з Севільї Шведа, то пообіцяли, що з наступного продажу гравця 30% вони переведуть іспанському клубу.

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Наскільки мені відомо, Шведа продали в Селтік майже за 2 мільйони євро, і ці 30% так і не перерахували Севільї. Зараз Карпати вже винні іспанському клубу. За Карраскаля гроші львів'яни ще не отримали, але всі вони, швидше за все, теж підуть Севільї", – сказав Циганик в ефірі телеканалу НТА.

Нагадаємо, у поточному сезоні шотландської Прем’єр-ліги 22-річний нападник збірної України провів лише один поєдинок за Селтік, в якому зіграв 15 хвилин, вийшовши на заміну.

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Селтік Селтік Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Севілья Севілья
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