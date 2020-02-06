Швед выбыл из заявки Селтика на плей-офф Лиги Европы – тренер объяснил суровый приговор для украинца

Главный тренер Селтика Нил Леннон рассказал, почему форварду Марьяну Шведу пришлось уступить свое место в заявке команды на Лигу Европы.

"Мы добавили трех новых игроков в заявку, поэтому нужно было освободить места. Двух мы продали, а третьим, вероятнее всего, станет Марьян Швед.

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Ему трудно, у него возникли определенные трудности с английским языком. На тренировках он не дотягивает до уровня остальной команды. Швед – все еще очень талантливый игрок, но ему нужно немного больше времени для адаптации", – пояснил Леннон в комментарии CelticTV.

Слова тренера не разошлись с делом – в обновленной заявке "кельтов" на плей-офф Лиги Европы Шведу места не нашлось. Действующие чемпионы Шотландии на стадии 1/16 финала встретятся с обидчиком Динамо – датским Копенгагеном.

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Положение Шведа тяжелое не только в еврокубках. На внутренней арене игрок сборной Украины в последний раз попадал в заявку Селтика еще 19 октября прошлого года – 9 тур ШПЛ.