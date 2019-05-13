Швед: У Селтіку я не повторю помилок, які були в Севільї

Український півзахисник шотландського Селтіка Мар'ян Швед заявив, що збирається добре себе проявити за межами рідної країни.

"Я вже отримав робочу візу у Великобританії і прибув у Глазго, де буду шукати будинок. Не можу дочекатися нового сезону, коли зможу грати за Селтік і взаємодіяти з новими товаришами по команді.

Швед: Я вже прилетів до Глазго, де розпочну тренування із Селтіком

Кілька років тому я був у Севільї. Тоді мені було лише 18 років і я все ще був дитиною. Мені потрібно було дуже багато часу, щоб адаптуватися до Іспанії, але відтоді я подорослішав і багато чого зрозумів. Я не повторю колишніх помилок тут, у Шотландії", – цитує Шведа Daily Record.

Нагадаємо, Селтік підписав Шведа в січні за 2 мільйони євро, але спочатку залишив його у Карпатах до кінця сезону. Однак сторони вирішили, що хавбек раніше покине Львів і прибуде у Глазго.

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