Швед: Я вже прилетів до Глазго, де розпочну тренування із Селтіком

Екс-футболіст Карпат Мар'ян Швед розповів, що вже прилетів до Шотландії та невдовзі розпочне тренуватись з Селтіком.

"Я вже отримав робочу візу в Парижі і прилетів до Глазго, де вирішуватиму побутові моменти, а також розпочну тренуватись із Селтіком. Ще у Львові попрощався з хлопцями, але через два тижні я ще повернуся, можливо, ще побачимося наприкінці травня.

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Вболівальники завжди підтримували мене. Багато писали мені, на вулиці підходили і спілкувалися. Приємно, коли таке відбувається, я щиро вдячний їм за підтримку. Також дякую фанатам за те, що не залишали Карпати наодинці під час виїзних матчів.

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Карпати – це мій рідний клуб, у якому я з шести років. Минуло багато часу, я доріс до першої команди, провів тут незабутній період. Я точно повернуся сюди. Обіцяю вболівальникам, що одного дня це трапиться. Не знаю, коли саме, але це точно станеться", – цитує Шведа офіційний сайт Карпат.