"Міняти схему на 2-2-6": чому трансфер Шведа в Селтік викликає бурю – це ще ризикованіше, ніж у Динамо

Мар'ян Швед уже на початку наступного тижня може перебратись у Селтік. Шотландський гранд веде завершальні переговори з представниками вінгера збірної України, але цей трансфер не видається ідеальним підсумком для лідера Карпат.

І все-таки Швед ближчий до Селтіка, ніж до Динамо. От-от шотландці мають оголосити про підписання 21-річного "лева" – стверджували українські ЗМІ днями. Цікаво, що ще минулого тижня було все навпаки: говорили про те, що найкращий бомбардир Карпат 2018/19 за крок від переїзду саме в Київ. Зараз інсайди джерел підтверджує головний тренер Селтіка Брендан Роджерс. Це буде вже 4-й гравець лінії атаки, якого "обручі" підписують цієї зими. А ще ж є додаткові 8 претендентів на місця в нападі, які опинились в команді ще раніше.

Brendan Rodgers hopeful a deal for Ukrainian winger Maryan Shved will be completed early next week. The #Celtic manager also hopeful Kieran Tierney will be back on the pitch by early February, after a hip injury. — Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) 25 січня 2019 р. Sky Sports: Роджерс підтвердив, що чекає закриття трансферу Шведа на початку наступного тижня

Тож відповідь керманича на питання про перемовини щодо українця не здивувала, хоча й дуже насторожила. Екс-наставник Ліверпуля заявив ледь не те, що він не дуже й вирішує питання про цей трансфер і не просить підписати Шведа. "Мені мало відомо про нього, але він талант і може знадобитись нам у майбутньому. Зараз у нас мільйон вінгерів і він відразу піде в оренду, якщо угода відбудеться. Улітку ми, можливо, втратимо деяких вінгерів і він отримає місце". Британські експерти жартують, що "хлопцям" з Глазго треба буде міняти схему на 2-2-6, щоб помістити на поле усіх атакувальних гравців, серед яких вистачає і новачків.

Головний конкурент Динамо – Селтік дізнався умови підписання Шведа, фанати не проти

Питання Мар'яна викликало в Шотландії жваву дискусію. Чи дійсно у Селтіку (лідер першості Шотландії, багаторічний учасник Ліги чемпіонів) є трансферні ходи, які проходять повз Роджерса, чи він просто використовує ситуацію, щоб вкотре підколоти свого недруга? Екс-форвард команди з Глазго Кріс Саттон вважає, що на прикладі коментарів про Шведа яскраво видно лінію розколу між Бренданом і виконавчим директором клубу Пітером Ловвелом.

Британські ЗМІ також звертають увагу на трансферні провали головного скаута клубу. Рік тому Лі Конгертон дав добро, аби в січні підписали таких гравців, як Чарлі Мусонда, Льюїс Морган і Марвін Компер. У підсумку жоден з них не заграв. Як вважає Scottish Sun, ідея підписати Шведа також була ним підтримана, а це не найкраща рекомендація як на нинішній час.

Brendan Rodgers’ comments about Ukranian winger Maryan Shved show there is a rift between the Celtic manager and Parkhead chief executive Peter Lawwell, according to former striker @chris_sutton73 https://t.co/MEm6hS8vGH — HeraldScotland (@heraldscotland) 25 січня 2019 р.

"Це були дивні слова. Роджерс фактично каже, що не має нічого спільного з цим трансфером. Натомість міг би сформулювати це інакше: "Це топовий молодий гравець. Ми відправимо його в оренду, але він є нашим майбутнім". Однак Брендан – далеко не дурний і говорить все дуже продумано. Якщо трансферний комітет Селтік працює таким чином, а тренер натякає, що не має вирішального слова, то це головний біль, звісно. Схоже, що Роджерс не підтримує генеральну лінію керівництва і, як вже робив це у міжсезонні, кидає Ловвела під автобус. Обидва повинні припинити ворожнечу на благо клубу", – розповів Саттон.

Хоч Роджерс і не вражає трансферами (із 23-х новачків його епохи багато хто просто загубився), це феноменальний бос для Селтіка, вважає Кріс. Адже Брендан виграв усі трофеї на внутрішній арені, за які боровся. Ловвел і Роджерс мають виступити єдиним фронтом у решті сезону, якщо "обручі" збираються піти по 8-й поспіль титул. Однак схожа буря вирувала вже влітку, коли тренер скаржився на відсутність трансферів. Не виключають, що після поточного сезону втомлений непорозуміннями наставник покине Селтік – тим паче, його кличуть повертатись в набагато цікавішу АПЛ. Якщо вдасться зберегти лідерство, то це ще й буде прощання на мажорній ноті.

Екс-нападник Селтіка та Вест Хема Френк Мкавенні вважає, що Роджерсу добре відомо, хто такий Швед, незважаючи на його останні слова. "Я був би дуже здивований, якби хлопця підписували без фінального слова Брендана. Та що точно відомо – він не приходить у першу команду. Вони не збираються грати вже зараз з цим хлопцем у складі. Думаю, там виникла проблема минулого літа, коли Дермот Десмонд (власник Селтіка, ірландський мільярдер, – прим. "Футбол 24") зібрав Ловвела та Роджерса і сказав їм почати знову працювати разом.

Та я не можу навіть уявити собі будь-який перехід гравця, який проходить за його спиною. Коштовні трансферні провали? Слухайте, він виграв 7 трофеїв із 7 можливих. Тут не сказати нічого іншого, крім як: усі ми помиляємось. Для деяких хлопців цей клуб був надто високою планкою. Це великий тиск – грати в команді, яка повинна щотижня вигравати. Це не означає, що вони були поганими футболістами".

Якщо трансфер Шведа в Динамо на позицію, де все ще залишається лідер команди Віктор Циганков, сприймався як ризикований, то перехід у клуб, тренер якої відверто прохолодно і байдуже ставиться до тебе – це ще гірше. Звісно, можна перебратись у Селтік, після чого піти в оренду, але десь ми вже це бачили. Коли Мар'яна для своєї молодіжки підписувала Севілья, йому в перспективі малювали місце поруч з Коноплянкою в головній команді. Натомість усе так і обмежилось третім дивізіоном, а ще травмою і втратою будь-яких серйозних шансів на основу. Одна справа, коли тебе дійсно хоче тренер та авторитетний за європейськими мірками клуб, а зовсім інша – бути одним із багатьох талановитих хлопців для якогось примарного майбутнього, в якому навіть для нинішнього наставника може не знайтися місця.