Фанат Рейнджерс познущався над сестрою капітана Селтіка, яка померла від раку – мерзенний вчинок

Протистояння Рейнджерс та Селтіка завжди вважалось принциповим, але у цьому випадку були порушені усі норми моралі.

В рамках 4-го туру чемпіонату Шотландії Селтік на виїзді впевнено переміг Рейнджерс (2:0).

Селтік без Шведа здолав Рейнджерс і завдав команді Джеррарда першої поразки у сезоні

15-річний вболівальник господарів був настільки розчарований поразкою, що дозволив собі аморальну поведінку. Він дочекався біля автобуса капітана "кельтів" Скота Брауна і вигукнув на його адресу: "Як поживає твоя сестра?".

Справа в тому, що у 2008 році сестра Скота померла від раку. Капітан зупинився, і судячи з виразу його обличчя, лише неповнолітній вік врятував малого від термінової поїздки в лікарню.