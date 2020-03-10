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Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка

13:44 919 Читать на русском
Швед не отримає медаль чемпіона Шотландії у разі перемоги Селтіка
Мар'ян Швед / фото ФК Селтік

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед не зможе отримати нагороду в разі перемоги свого клубу в чемпіонаті Шотландії.

Швед не зможе отримати медаль чемпіона Шотландії, оскільки не проведе 25% матчів у складі своєї команди. Такі умови для отримання медалі прописані в регламенті шотландського чемпіонату.

Швед незадоволений своїм становищем у Селтіку та готовий змінити клуб влітку

Зазначається, що задля отримання персональної нагороди необхідно зіграти не менше, ніж у 10 матчах. В активі українця лише 1 поєдинок в поточному сезоні за "кельтів" в рамках регулярної першості. До завершення чемпіонату Шотландії залишилось лише 8 турів.

До слова, Селтік впевнено лідирує в шотландській Прем'єр-лізі, випереджаючи на 13 очок найближчого переслідувача – Рейнджерс.

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Теги
Українці за кордоном Шотландія Світ Мар'ян Швед Мар'ян Швед Селтік Селтік
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