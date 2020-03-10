Швед не получит медаль чемпиона Шотландии в случае победы Селтика

Вингер Селтика Марьян Швед не сможет получить награду в случае победы своего клуба в чемпионате Шотландии.

Швед не сможет получить медаль чемпиона Шотландии, поскольку не проведет 25% матчей в составе своей команды. Такие условия для получения медали прописаны в регламенте шотландского чемпионата.

Швед недоволен своим положением в Селтике и готов сменить клуб летом

Отмечается, что для получения персональной награды необходимо сыграть не менее, чем в 10 матчах. В активе украинца только 1 поединок в текущем сезоне за "кельтов" в рамках регулярного первенства. До завершения чемпионата Шотландии осталось лишь 8 туров.

К слову, Селтик уверенно лидирует в шотландской Премьер-лиге, опережая на 13 очков ближайшего преследователя – Рейнджерс.

Загублений: Швед у Селтіку – це помилка, або Яке Динамо спроможне реабілітувати українця