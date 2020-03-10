Швед незадоволений своїм становищем у Селтіку та готовий змінити клуб влітку

Вінгер Селтіка Мар'ян Швед планує обговорити своє майбутнє із головним тренером Нілом Ленноном та прийняти рішення до наступного трансферного вікна.

Швед незадоволений тим, що не потрапляє до стартового складу Селтіка та може змінити команду влітку, інформує Footballinsider з посиланням на джерело з шотландського клубу.

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Зазначається, що Леннон вважає українця великим талантом, проте за рівнем він поступається своїм конкурентам. Також тренерський штаб переконаний, що Шведу потрібно більше ігрового часу, щоб звикнути до шотландської ліги та інтенсивності ігрового стилю команди.

До слова, у поточному сезоні українець провів за Селтік на поле лише 43 хвилини, забивши при цьому 1 гол.

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