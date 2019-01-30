toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЯРОСЛАВ РАКИЦЬКИЙ ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - СЕВІЛЬЯ

Швед дивиться матч Селтік – Сент-Джонстон на стадіоні Селтік-Парк

22:28 386 Читать на русском
Швед дивиться матч Селтік – Сент-Джонстон на стадіоні Селтік-Парк
Мар'ян Швед / Фото: ФК Карпати

Вінгер Карпат Мар'ян Швед відвідав матч Селтіка, з яким незабаром підпише контракт.

Український півзахисник Карпат Мар'ян Швед відвідав матч чемпіонату Шотландії Селтік – Сент-Джонстон.

"Швед – найдовший медогляд в історії футболу": як фанати Селтіка реагують на трансфер лідера Карпат

Раніше повідомлялося, що футболіст у понеділок пройшов медогляд, проте Селтік досі не оголосив про його підписання.

Теги
Мар'ян Швед Мар'ян Швед Карпати Карпати Селтік Селтік Сент-Джонстон Сент-Джонстон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
27
хв
Шахтар
10:00
Хобро
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук