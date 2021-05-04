Колишній керманич Львова Віталій Шумський близький до того, аби відновити тренерську діяльність у нижчому дивізіоні.

Екс-тренер Львова Віталій Шумський може очолити Прикарпаття, повідомляє Sportаrena.

Брат мера Івано-Франківська став тренером Прикарпаття

48-річний фахівець – один з претендентів на посаду головного тренера івано-франківського клубу. Окрім нього, відомі ще два кандидати – Василь Малик (екс-наставник тернопільської Ниви) та Володимир Ковалюк (директор івано-франківського стадіону "Рух").

Нагадаємо, минулого тижня Прикарпаття звільнило Руслана Мостового. Виконувачем обов'язків головного тренера став Олег Рипан, який колись виступав за Прикарпаття на позиції голкіпера, а останнім часом тренував воротарів команди.

Наразі команда з Івано-Франківська перебуває в зоні вильоту, посідаючи передостанню сходинку турнірної таблиці Першої ліги.

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