Шумский может возглавить клуб Первой лиги
Бывший руководитель Львова Виталий Шумский может возобновить тренерскую деятельность в низшем дивизионе.
Экс-тренер Львова Виталий Шумский может возглавить Прикарпатье, сообщает Sportаrena.
Брат мэра Ивано-Франковска стал тренером Прикарпатья
48-летний специалист – один из претендентов на пост главного тренера ивано-франковского клуба. Кроме него, известны еще два кандидата – Василий Малык (экс-наставник тернопольской Нивы) и Владимир Ковалюк (директор ивано-франковского стадиона "Рух").
Напомним, на прошлой неделе Прикарпатье уволило Руслана Мостового. Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Рипан, который когда-то выступал за Прикарпатье на позиции голкипера, а в последнее время тренировал вратарей команды.
Сейчас команда из Ивано-Франковска находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги.
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