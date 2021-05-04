Бывший руководитель Львова Виталий Шумский может возобновить тренерскую деятельность в низшем дивизионе.

Экс-тренер Львова Виталий Шумский может возглавить Прикарпатье, сообщает Sportаrena.

Брат мэра Ивано-Франковска стал тренером Прикарпатья

48-летний специалист – один из претендентов на пост главного тренера ивано-франковского клуба. Кроме него, известны еще два кандидата – Василий Малык (экс-наставник тернопольской Нивы) и Владимир Ковалюк (директор ивано-франковского стадиона "Рух").

Напомним, на прошлой неделе Прикарпатье уволило Руслана Мостового. Исполняющим обязанности главного тренера стал Олег Рипан, который когда-то выступал за Прикарпатье на позиции голкипера, а в последнее время тренировал вратарей команды.

Сейчас команда из Ивано-Франковска находится в зоне вылета, занимая предпоследнюю строчку турнирной таблицы Первой лиги.

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