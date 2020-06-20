"Шум-гам, пиво, віскі – не витримав, взяв пляшку і вдарив": Кварцяний – про непедагогічні методи виховання футболістів

Екс-тренер Волині Віталій Кварцяний зізнався, що іноді доводилось застосовувати фізичну силу до футболістів свого клубу.

"Ця ситуація була в 2011 чи 2012 році. Ми добре розпочали чемпіонат і десь після 6-7 турів йшли непогано. Грали в Одесі з Чорноморцем. Якби виграли, то виходили, здається, на 4-5 місце.

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Ми грали перший тайм здорово, Майкон забив гол, але підняли прапорець, гол не зарахували. Загалом, закінчили 0:0, багато футболістів зіграли погано. Я був дуже сердитий.

На зворотному шляху сіли в літак, летіли в Рівне. Так, тоді ще літали – інвестори підтримували. Чую шум у хвості літака, 42 людини тоді в ньому було. Я пішов до них, бачу – пляшка віскі, пиво. Кажу: "Що тут? Якби ви виграли, я б зробив вигляд, що не бачу. Але ви не виграли, грали жахливо. Ось це приберіть, щоб нічого не було". Кажуть: "Ве-все, добре".

Летіти недовго було, півтори-дві години. Знову шум-гам. Уже майже посадка. Підходжу знову, там вже людей вісім у них. Став посередині. Не хочу називати гравців. Не стримався, взяв пляшку і вдарив. Домовлялися ж, що ви робите? Ну, ось так було. Але потім все нормально, ми з ними зідзвонюємося, дружимо. І з одним, і з другим, і з третім у нормальних відносинах. Але помилка була їхня.

Іноді доводилося приймати непедагогічні методи. Бити футболістів – це ненормально, але я не так сильно вдарив, здається. У тому стані, в якому тоді були, вони навіть не відчули", – сказав Кварцяний у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Кварцяний тренував Волинь з 1994 по 1996, 2000 по 2012 та з 2013 по 2017 роки.

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