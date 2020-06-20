"Шум-гам, пиво, виски – не выдержал, взял бутылку и ударил": Кварцяный – о непедагогичных методах воспитания футболистов

Экс-тренер Волыни Виталий Кварцяный признался, что иногда приходилось применять физическую силу к футболистам своего клуба.

"Эта ситуация была в 2011 или 2012 году. Мы хорошо начали чемпионат и где-то после 6-7 туров шли неплохо. Играли в Одессе с Черноморцем. Если бы выиграли, то выходили, кажется, на 4-5 место.

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Мы играли первый тайм здорово, Майкон забил гол, но подняли флажок, гол не засчитали. В общем, закончили 0:0, многие футболисты сыграли плохо. Я был очень зол.

На обратном пути сели в самолет, летели в Ровно. Да, тогда еще летали – инвесторы поддерживали. Слышу шум в хвосте самолета, 42 человека тогда в нем было. Я пошел к ним, вижу – бутылка виски, пиво. Говорю: "Что здесь? Если бы вы выиграли, я бы сделал вид, что не вижу. Но вы не выиграли, играли ужасно. Вот это уберите, чтобы ничего не было". Говорят: "Ве-все хорошо".

Лететь недолго было, полтора-два часа. Опять шум-гам. Уже почти посадка. Подхожу снова, там уже людей восемь у них. Стал посередине. Не хочу называть игроков. Не удержался, взял бутылку и ударил. Договаривались же, что вы делаете? Ну, вот так было. Но потом все нормально, мы с ними созваниваемся, дружим. И с одним, и со вторым, и с третьим в нормальных отношениях. Но ошибка была их.

Иногда приходилось принимать непедагогичные методы. Бить футболистов – это ненормально, но я не так сильно ударил, кажется. В том состоянии, в котором тогда были, они даже не почувствовали", – сказал Кварцяный в программе Вацко Live.

Напомним, Кварцяный тренировал Волынь с 1994 по 1996, 2000 по 2012 и с 2013 по 2017 годы.

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