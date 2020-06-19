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"Однокімнатна квартира, зарплата 500 доларів і юрфак університету": Кварцяний – про перший контракт Тимощука з Волинню

19 червня 23:55 - Читать на русском
"Однокімнатна квартира, зарплата 500 доларів і юрфак університету": Кварцяний – про перший контракт Тимощука з Волинню
Віталій Кварцяний / Фото з відкритих джерел

Екс-тренер Волині Віталій Кварцяний пригадав, як підписував у 1995 році Анатолія Тимощука, який тоді виступав за київський спортінтернат.

"Я сказав, що привезу грошей – вони не захотіли. Я тоді кажу хлопцям: "Ви київських якихось знаєте? Треба на батька Тимощука наїхати. Треба його забрати сюди". Вони мені: "Зробимо".

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Хлопці допомагали, вони з Волині ні копійки не взяли. Два рази приїжджали до батька Тимощука, не погоджувався. Втретє поїхали до директора інтернату. На четвертий – завезли автобус картоплі, вони самі попросили. Батька хлопці все-таки вмовили.

Батько погодився, але за умови, що контракт вони з Толіком напишуть самі. Кажу: "Що напишеш – все виконаємо". На осінь ми його забрали, люди вирішили. Нікого не подряпали, нікого не били, навіть не матюкали. Приходить батько Тимощука і каже: "Ось ми написали контракт". А що вони написали? Контракт на 5 років, протягом 5 років однокімнатна квартира, зарплата 500 доларів на місяць + 500 підйомних, закордонний паспорт та юридичний факультет луцького університету. Батько думав, що з Толі буде суддя або прокурор. Йому тоді ще не було 16 років", – сказав Кварцяний у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Тимощук виступав у Волині з 1995 по 1997 роки, звідки перейшов у Шахтар.

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Відеоновини футбольні фінанси Анатолій Анатолій Тимощук Волинь Волинь Віталій Віталій Кварцяний
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